Источник сообщил, как сборщики повредили блок ракеты «Союз»

Сборщики на космодроме Байконур применили силу при скреплении боковой части ракеты «Союз-ФГ» с центральной, испортив крепление, после чего смазали его, чтобы боковой блок вышел из паза в момент разделения в полете.

Об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, близкий к следствию.

Если опустить технические подробности, из-за погнутого выступа крепления опора бокового блока не смогла легко выйти из паза и протаранила центральный блок, а потом клапан все же открылся, но было уже поздно, аварийная ситуация произошла.

Источник отметил, что в ходе заседания аварийной комиссии в самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс» 17 октября обсуждался вопрос культуры производства, но эксперты заявили членам комиссии, что подобные «отходы от технологической документации сборки ракеты» периодически происходят.

Окончательные итоги расследования аварийная комиссия подведет 20 октября и тогда же сообщит главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, в понедельник-вторник они будут обнародованы.