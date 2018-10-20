Кадры с места гибели сирийцев из-за удара ВВС США по мечети появились в Telegram

Кадры с места гибели более 30 человек в результате удара американских ВВС по мечети в долине Евфрата провинции Дейр-эз-Зор в Сирии появились в интернете.

Отмечается, что среди жертв атаки есть дети, здание мечети почти полностью разрушено. На фотографиях, размещенных в Telegram-канале Directorate 4, есть погибшие и серьезно раненые люди, окровавленные части одежды. Видеозапись показывает, как спасатели и добровольцы оказывают первую помощь пострадавшим.

В штабе коалиции, возглавляемой США, нападение на мирное население никак не прокомментировали.