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 Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой
Кадры с места гибели сирийцев из-за удара ВВС США по мечети появились в Telegram

Кадры с места гибели сирийцев из-за удара ВВС США по мечети появились в Telegram

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Болтон в Тбилиси затронет проблему соблюдения закона властями Грузии
4:16   20 Октября 2018
Весь мир

Кадры с места гибели сирийцев из-за удара ВВС США по мечети появились в Telegram

Кадры с места гибели сирийцев из-за удара ВВС США по мечети появились в Telegram

Кадры с места гибели более 30 человек в результате удара американских ВВС по мечети в долине Евфрата провинции Дейр-эз-Зор в Сирии появились в интернете.

Отмечается, что среди жертв атаки есть дети, здание мечети почти полностью разрушено. На фотографиях, размещенных в Telegram-канале Directorate 4, есть погибшие и серьезно раненые люди, окровавленные части одежды. Видеозапись показывает, как спасатели и добровольцы оказывают первую помощь пострадавшим.

Кадры с места гибели сирийцев из-за удара ВВС США по мечети появились в Telegram

В штабе коалиции, возглавляемой США, нападение на мирное население никак не прокомментировали.

Кадры с места гибели сирийцев из-за удара ВВС США по мечети появились в Telegram

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Автор: Мария Милкевич
#сша #жертвы #сирия #атака #коалиция

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