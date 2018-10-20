Более 80 процентов россиян одобряют проведение конкурса «Лидеры России», показал опрос
Более 80 процентов граждан РФ согласно опросу ВЦИОМ выступают за организацию конкурса «Лидеры России», запущенного по инициативе Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре 2017 года.
Столько же россиян считают нужным проводить в стране подобные конкурсы, против высказались 11 процентов. Более половины опрошенных, знающих о конкурсе, полагают, что победителей выбирают объективно и честно, о противоположном мнении заявили 15 процентов.
Также 58 процентов участников опроса думают, что у столичных жителей больше шансов победить, 4 процента — что вероятнее победит сельский или провинциальный житель, 35 процентов — что победить можно вне зависимости от места проживания.
По мнению 80 процентов граждан, конкурс способствует профессиональному развитию участников, 9 процентов думают, что нет. Почти в таком же соотношении люди уверены, что конкурс помогает ускорить карьерный рост победителей.
Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Напомним, цель конкурса — поиск, развитие и поддержка самых перспективных лидеров с высоким уровнем развития управленческих навыков со всей России.