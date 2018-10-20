Болтон в Тбилиси затронет проблему соблюдения закона властями Грузии

Помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон собирается заявить на предстоящих переговорах в Тбилиси о волнениях по поводу соблюдения закона грузинским руководством, а также коснуться проблем, относящихся к РФ.

Об этом рассказал на встрече с узким кругом журналистов высокопоставленный представитель Белого дома. Поездка в Грузию, по его словам, станет благоприятной возможностью оценить ситуацию на месте.

Напомним, 20 октября Джон Болтон отправляется в зарубежную поездку, в ходе которой нанесет визиты в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию.