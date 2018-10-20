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 Болтон в Тбилиси затронет проблему соблюдения закона властями Грузии

Болтон в Тбилиси затронет проблему соблюдения закона властями Грузии
Источник сообщил, как сборщики повредили блок ракеты «Союз»

Источник сообщил, как сборщики повредили блок ракеты «Союз»

 Более 80 процентов россиян одобряют проведение конкурса «Лидеры России», показал опрос

Более 80 процентов россиян одобряют проведение конкурса «Лидеры России», показал опрос
Остаточне прощавай, Порошенко: Украинцы критикуют в сети рост цен на газ

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 Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

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Кадры с места гибели сирийцев из-за удара ВВС США по мечети появились в Telegram

Кадры с места гибели сирийцев из-за удара ВВС США по мечети появились в Telegram

 Болтон в Тбилиси затронет проблему соблюдения закона властями Грузии

Болтон в Тбилиси затронет проблему соблюдения закона властями Грузии
3:11   20 Октября 2018
Весь мир

Болтон в Тбилиси затронет проблему соблюдения закона властями Грузии

Болтон в Тбилиси затронет проблему соблюдения закона властями Грузии

Помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон собирается заявить на предстоящих переговорах в Тбилиси о волнениях по поводу соблюдения закона грузинским руководством, а также коснуться проблем, относящихся к РФ.

Об этом рассказал на встрече с узким кругом журналистов высокопоставленный представитель Белого дома. Поездка в Грузию, по его словам, станет благоприятной возможностью оценить ситуацию на месте.

Напомним, 20 октября Джон Болтон отправляется в зарубежную поездку, в ходе которой нанесет визиты в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #азербайджан #армения #грузия #болтон

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