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Белый дом: Излишнее сближение с Китаем не в интересах России

Белый дом: Излишнее сближение с Китаем не в интересах России

 Утечки данных о посольстве РФ в США осуществлялись с целью дискредитации

Утечки данных о посольстве РФ в США осуществлялись с целью дискредитации
2:54   20 Октября 2018
Весь мир

Белый дом: Излишнее сближение с Китаем не в интересах России

Белый дом: Излишнее сближение с Китаем не в интересах России

США настаивают, чтобы Россия прекратила углублять связи с Китаем, сообщил высокопоставленный чиновник администрации США на встрече с узкой группой журналистов.

«Чрезмерное сближение с Китаем не отвечает собственным интересам России», — заявил американец.

В частности, он отметил, что интересы США и России совпадают в Арктике, обе страны являются арктическими державами, в отличие от Китая.

Прозвучали также слова о намерении обсудить с российскими коллегами проблемы в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Американский чиновник заявил, что Штаты не смогут достичь прогресса в Западном полушарии, пока Россия продолжает сотрудничать с режимами, подобными этим.

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Автор: Мария Милкевич
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