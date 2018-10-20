Белый дом: Излишнее сближение с Китаем не в интересах России

США настаивают, чтобы Россия прекратила углублять связи с Китаем, сообщил высокопоставленный чиновник администрации США на встрече с узкой группой журналистов.

«Чрезмерное сближение с Китаем не отвечает собственным интересам России», — заявил американец.

В частности, он отметил, что интересы США и России совпадают в Арктике, обе страны являются арктическими державами, в отличие от Китая.

Прозвучали также слова о намерении обсудить с российскими коллегами проблемы в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Американский чиновник заявил, что Штаты не смогут достичь прогресса в Западном полушарии, пока Россия продолжает сотрудничать с режимами, подобными этим.