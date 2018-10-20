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 Утечки данных о посольстве РФ в США осуществлялись с целью дискредитации

Утечки данных о посольстве РФ в США осуществлялись с целью дискредитации
2:43   20 Октября 2018
Весь мир

Утечки данных о посольстве РФ в США осуществлялись с целью дискредитации

Утечки данных о посольстве РФ в США осуществлялись с целью дискредитации

Утечки данных о российских дипломатах в США осуществлялись с целью дискредитации, заявило посольство РФ в Вашингтоне в отношении обвинений против сотрудницы американского Министерства финансов.

Заявление гласит, что ранее дипломаты обращались в Госдепартамент с требованиями остановить разглашение личных сведений о сотрудниках посольства и данных о банковских переводах средств в рамках осуществления российскими заграничными ведомствами своих официальных функций.

В нем отмечается, что было сразу очевидно — речь идет о сознательном нагнетании русофобской истерии и очернении дипмиссии РФ. В посольстве надеются, что американцы все же займутся организацией нормальных условий для работы заграничных диппредставительств в своей стране.

Напомним, суд США обвиняет высокопоставленную сотрудницу Минфина в незаконном разглашении прессе конфиденциальной информации, на основе которой издание Buzzfeed опубликовало серию статей о якобы подозрительных финансовых переводах посольства России в США, а также арестованной гражданки РФ Марии Бутиной.

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Автор: Мария Милкевич
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