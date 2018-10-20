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Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

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2:00   20 Октября 2018
Весь мир

Генпрокурор Саудовской Аравии: Джамаль Хашогги погиб в ходе ссоры в дипмиссии

Генпрокурор Саудовской Аравии: Джамаль Хашогги погиб в ходе ссоры в дипмиссии

Саудовский журналист Джамаль Хашогги погиб в результате ссоры с сотрудниками консульства в Стамбуле, об этом рассказал генпрокурор Саудовской Аравии.

К таким выводам привело предварительное следствие по делу.

«Беседа между Хашогги и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти», — цитирует слова генпрокурора телеканал аль-Ихбария.

По делу о пропаже Хашогги арестованы 18 подданных королевства, саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд снял с поста замглавы службы внешней разведки.

Напомним, ранее Трамп заявил, что допускает введение санкций против виновных в исчезновении Хашогги.

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Автор: Мария Милкевич
#трамп #гибель #саудовская аравия #салман ибн абдул-азиз аль сауд #хашогги

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