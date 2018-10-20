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Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

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 Совфед: Украина вернет России судно «Норд» и заплатит сполна за его арест

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1:50   20 Октября 2018
Весь мир

Помпео: Предоставление автокефалии украинской церкви — ключ к «религиозной свободе»

Помпео: Предоставление автокефалии украинской церкви — ключ к «религиозной свободе»

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал прогресса в даровании автокефалии украинской церкви в качестве поддержки «религиозной свободы». Его письменное заявление распространил Госдеп.

Он заявил, что Штаты поддерживают религиозную свободу и свободу членов религиозных общин, в частности, православного сообщества Украины, молиться так, как им хочется, без внешнего вмешательства.

Толерантность, сдержанность и понимание — ключ к совместному процветанию людей с разной религиозной принадлежностью. Продвижение этих ценностей, по его мнению, имеет непосредственное отношение к созданию автокефальной Украинской православной церкви.

Напомним, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что действиями Константинопольского патриархата на Украине руководят Соединенные Штаты.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #украина #госдеп #помпео #автокефалия

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