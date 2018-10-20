Трамп допускает введение санкций против виновных в исчезновении Хашогги

Дональд Трамп допускает введение санкций против виновных в исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США отметил, что сначала необходимо узнать, «кто, как и почему это сделал», а потом принимать решение. Трамп надеется, что это произойдет при активном участии Конгресса.

Ранее в четверг Трамп заявил, что пропавший 2 октября в Турции в здании генконсульства Саудовской Аравии обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги, скорее всего, мертв. Законодатели США обратились к президенту с просьбой о введении мер против руководства Саудовской Аравии из-за пропажи Хашогги. Эр-Рияд утверждает, что журналист исчез после того, как покинул здание консульства.