Главный бухгалтер Федерального агентства новостей Елена Хусяйнова обвиняется во вмешательстве в выборы президента США 2016 года и в предстоящие ноябрьские выборы. Об этом свидетельствует обвинительное заключение, размещенное на сайте американского Минюста.

В пресс-релизе утверждается, что Хусяйнова, сыграла главную роль финансового управления, осуществляла «информационную войну против США», пыталась дискредитировать американскую политическую систему, кандидатов и т. д.

Согласно обвинениям, женщина осуществляла бурную деятельность в интернете, регистрировала сотни е-мэйлов и аккаунтов в соцсетях, критиковала Джона Маккейна, Марко Рубио и Барака Обаму.

Вероятно, антироссийские действия американских политиков, в частности, спецпрокурора Роберта Мюллера, ни к чему не привели, но остановиться они уже не в состоянии, применяя самые отвратительные приемы.

Коллега ФАН, глава проекта USA Really Александр Малькевич рассказал, что в Штатах по-прежнему происходят вещи, давно преодоленные в России, — привод избирателей на участки, досрочное голосование, фальсификации, участие в голосовании лиц без гражданства. Facebook заявил, что будет удалять все сообщения о нарушениях в ходе выборов. И при всем при том они продолжают заявлять об иностранном вмешательстве.

Отмечается, что президент Трамп уже сообщил об отсутствии связей между Еленой Хусяйновой и его предвыборным штабом. Впрочем, неизвестно, поверят ли ему граждане США.

Между тем, в Америке отсутствует закон, запрещающий вмешательство в выборы. Руководствуясь методами прокуратуры США, можно обвинить каждого американца, пишущего в интернете от чьего-либо лица.