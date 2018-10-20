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0:11   20 Октября 2018
Россия

Общественная палата Крыма: Керченским стрелком руководила ненависть к людям

Общественная палата Крыма: Керченским стрелком руководила ненависть к людям

Студентом Владиславом Росляковым, совершившим массовое убийство в Керченском политехническом колледже, руководила ненависть к людям, заявил замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Форманчук поделился с РИА Новости своим удивлением, насколько преступник тщательно подготовился и был фанатично предан своей цели, не боясь собственной смерти. Он явно ненавидел остальных студентов и учителей. Поразительна хладнокровность, с которой Росляков совершил свое преступное деяние.

Чиновник считает, что убийца стал жертвой культа насилия, которому в большей степени подвержены люди с деформированной психикой. Он подчеркнул, что должен последовать подробный государственный анализ планов по противодействию преступлениям такого рода, но этого мало. Турникетами и охраной не обойтись, необходимо также понять, что происходит в голове у человека, которым движет ненависть.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, жертвами стал 21 человек — студенты и сотрудники колледжа. После совершения преступления убийца покончил с собой.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #крым #массовое убийство #керчь #росляков #форманчук

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