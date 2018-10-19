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 Сорок шесть пострадавших в керченском колледже находятся в больницах

Сорок шесть пострадавших в керченском колледже находятся в больницах
Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

 Совфед: Украина вернет России судно «Норд» и заплатит сполна за его арест

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23:33   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

Два храма канонической УПЦ направили иски в украинский Верховный суд с просьбами признать противозаконным решение Верховной рады об одобрении обращения президента Порошенко к патриарху Варфоломею о даровании Украине автокефалии.

Соответствующие материалы размещены в электронном реестре судебных решений.

Рада поддержала обращение Порошенко в апреле. В Верховный суд обратились Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь Житомирской епархии УПЦ и религиозная община при храме Святителя Николая Бердянского епархии города Бердянска Запорожской области.

Напомним, ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинопольский патриархат в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви действует по указке США.

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Автор: Мария Милкевич
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