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Минобороны опровергло сообщения о том, что летчик Л-39 обнаружен живым

Минобороны опровергло сообщения о том, что летчик Л-39 обнаружен живым

 Сорок шесть пострадавших в керченском колледже находятся в больницах

Сорок шесть пострадавших в керченском колледже находятся в больницах
Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

 Совфед: Украина вернет России судно «Норд» и заплатит сполна за его арест

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23:13   19 Октября 2018
Россия

Минобороны опровергло сообщения о том, что летчик Л-39 обнаружен живым

Минобороны опровергло сообщения о том, что летчик Л-39 обнаружен живым

Сообщения о мнимом обнаружении живым одного из членов экипажа самолета Л-39, упавшего в Краснодарском крае, недостоверны, поиски возобновятся утром, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Напомним, вечером 18 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета неподалеку от населенного пункта Должанская Краснодарского края учебный самолет Л-39 рухнул в воду. В Минобороны на данный момент предполагают, что причиной падения могла послужить техническая неисправность.

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Автор: Мария Милкевич
#рф #минобороны #крушение #краснодарский край #л-39

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