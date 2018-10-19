Минобороны опровергло сообщения о том, что летчик Л-39 обнаружен живым

Сообщения о мнимом обнаружении живым одного из членов экипажа самолета Л-39, упавшего в Краснодарском крае, недостоверны, поиски возобновятся утром, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Напомним, вечером 18 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета неподалеку от населенного пункта Должанская Краснодарского края учебный самолет Л-39 рухнул в воду. В Минобороны на данный момент предполагают, что причиной падения могла послужить техническая неисправность.