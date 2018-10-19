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 Сорок шесть пострадавших в керченском колледже находятся в больницах

Сорок шесть пострадавших в керченском колледже находятся в больницах
Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

Два храма УПЦ опротестовали в суде поддержку автокефалии Верховной Радой

 Совфед: Украина вернет России судно «Норд» и заплатит сполна за его арест

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23:02   19 Октября 2018
Россия

Сорок шесть пострадавших в керченском колледже находятся в больницах

Сорок шесть пострадавших в керченском колледже находятся в больницах

Сорок шесть человек, 26 из которых дети, остаются госпитализированными после трагедии в Керчи. Соответствующие данные приводит глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире Первого канала в пятницу.

Наиболее тяжелораненые эвакуированы в ведущие медицинские центры Москвы, уточнила она. Двое тяжелых пациентов сейчас прибывают в Краснодаре, их прооперировали успешно. Еще шесть тяжелых пациентов сейчас находятся в больницах в Симферополе, четверо из них уже перешли в состояние средней тяжести, две девочки по-прежнему остаются в тяжелом состоянии.

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Автор: Алла Ларионова
#стрельба #раненые #керчь

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