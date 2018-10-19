Сорок шесть пострадавших в керченском колледже находятся в больницах

Сорок шесть человек, 26 из которых дети, остаются госпитализированными после трагедии в Керчи. Соответствующие данные приводит глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире Первого канала в пятницу.

Наиболее тяжелораненые эвакуированы в ведущие медицинские центры Москвы, уточнила она. Двое тяжелых пациентов сейчас прибывают в Краснодаре, их прооперировали успешно. Еще шесть тяжелых пациентов сейчас находятся в больницах в Симферополе, четверо из них уже перешли в состояние средней тяжести, две девочки по-прежнему остаются в тяжелом состоянии.