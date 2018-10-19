Совфед: Украина вернет России судно «Норд» и заплатит сполна за его арест

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил в Facebook о недопустимости с точки зрения международного права изъятия Украиной российского судна «Норд».

Ранее прокуратура Украины рассказала о передаче корабля национальному агентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для экономии бюджетных средств, направленных на содержание судна в порту «Бердянск». Позднее в офисе украинского омбудсмена Людмилы Денисовой сообщили, что АРМА продаст «Норд» на аукционе.

Клинцевич отметил, что неизбежные ответные меры на противозаконные действия Украины являются «прерогативой соответствующих российских структур». При этом сложно вообразить какое-либо иностранное государство в роли вероятного покупателя судна на аукционе. Скорее всего, здесь замешан некий «украинский мистический лодочник», не пожелавший разглашать свое имя.