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Мэй готова сдаться в вопросе ирландской границы ради выхода из ЕС

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22:14   19 Октября 2018
Весь мир

Мэй готова сдаться в вопросе ирландской границы ради выхода из ЕС

Мэй готова сдаться в вопросе ирландской границы ради выхода из ЕС

Британский премьер-министр Тереза Мэй готова отступить от одного из основных требований по Brexit, связанного с ирландской границей, сообщает агентство Блумберг.

Как заявил источник издания, Мэй и ее помощники согласились с идеей ЕС, что решение проблемы ирландской границы не должно быть ограниченным по времени. Ранее Мэй призывала установить конечную дату по данному вопросу, и это ускорило бы выход Великобритании из Евросоюза. Теперь Соединенное Королевство будет бессрочно привязано к таможенным порядкам ЕС.

На данный момент между Северной Ирландией и Республикой Ирландия нет пограничной инфраструктуры, но после Brexit необходимо будет установить контроль на границе.

Евросоюзу удобно отсутствие границы, но Великобритания не допускает, что ее часть будет автономно сохранять членство в таможенном союзе. К решению по этой проблеме переговорщики так и не пришли. На встрече 17 октября в Брюсселе так и не установили точную дату окончания переговоров об условиях Brexit, до которого между тем осталось меньше полугода.

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Автор: Мария Милкевич
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