Болтон настаивает на выходе США из договора о РСМД с Россией

Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в пятницу сообщает издание Guardian со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, Болтон уже успел представить соответствующие рекомендации администрации президента Соединенных Штатов.

Если советнику президента США удастся добиться желаемого, то выход страны из договора о контроле над вооружениями с Россией случится впервые со времен холодной войны.