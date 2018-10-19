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 Болтон настаивает на выходе США из договора о РСМД с Россией

Болтон настаивает на выходе США из договора о РСМД с Россией
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 Глава Минобороны РФ прибыл в Сингапур

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 Болтон настаивает на выходе США из договора о РСМД с Россией

Болтон настаивает на выходе США из договора о РСМД с Россией
22:13   19 Октября 2018
Весь мир

Болтон настаивает на выходе США из договора о РСМД с Россией

Болтон настаивает на выходе США из договора о РСМД с Россией

Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в пятницу сообщает издание Guardian со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, Болтон уже успел представить соответствующие рекомендации администрации президента Соединенных Штатов.

Если советнику президента США удастся добиться желаемого, то выход страны из договора о контроле над вооружениями с Россией случится впервые со времен холодной войны.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #болтон

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