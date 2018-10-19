РПЦ: Константинопольский патриархат в отношении Украины действует по указке США

Константинопольский патриархат на Украине действует по указке США, сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью итальянскому изданию Il Messaggerо, выложенном 19 октября на сайте ОВЦС.

Он добавил, что действия американских политиков говорят о желании Белого дома ослабить как саму Россию, так и РПЦ.

Поспешность, присущая поведению Константинопольского патриархата, демонстрирует, что он выполняет заказ извне, заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Представитель Московского патриархата подчеркнул, что в прессе всплывала информация о том, что Вселенскому патриарху Варфоломею предлагали 25 миллионов долларов за свои действия.

Он отметил, что не уверен в достоверности этих сведений, но, как гласит история, в 1924 году Константинопольский патриархат даровал автокефалию Польской церкви и получил за это 12 тысяч фунтов стерлингов. Эти данные есть в опубликованной переписке между Константинопольским патриархатом и тогдашним руководством Польши.