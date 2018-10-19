Украинская военная прокуратура заявила о четырех версиях крушения Су-27

Военная прокуратура Украины заявила о четырех версиях падения самолета Су-27УБ 16 октября в ходе международных учений «Чистое небо — 2018» в Винницкой области, сообщил 19 октября в эфире телеканала «112 Украина» главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Среди них — ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, вероятное использование низкокачественного горючего или неблагоприятные погодные условия.

При этом Матиос подчеркнул, что в июле 2018 года проводились полный ремонт и модернизация самолета. С тех пор он налетал порядка 20 часов и по всем техническим экспертизам должен был пролетать без проблем еще 12 лет.

«То есть самолет относительно новый», — отметил прокурор.

Напомним, во время крушения истребителя Су-27УБ погибли оба члена экипажа — начальник авиации воздушного командования «Восток» полковник Иван Петренко и военнослужащий ВВС Нацгвардии США подполковник Сет Неринг, было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним».