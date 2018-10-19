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Медведев обсудил с Меркель реализацию «Северного потока - 2»

Медведев обсудил с Меркель реализацию «Северного потока - 2»

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Медведев обсудил с Меркель реализацию «Северного потока - 2»

Медведев обсудил с Меркель реализацию «Северного потока - 2»

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21:26   19 Октября 2018
Россия

Медведев обсудил с Меркель реализацию «Северного потока - 2»

Медведев обсудил с Меркель реализацию «Северного потока - 2»

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев на саммите АСЕМ встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудил с ней проекта «Северный поток-2».

«Мы обсуждали разные вопросы. Но, скажу так прямо, что и «Северный поток», конечно, обсуждался. И всякого рода заявления по поводу «Северного потока», которые звучат из- за океана», — цитирует российского премьера ТАСС.

По словам Медведева, он описал аргументы в пользу эффективности проекта «Северный поток - 2» для потребителей из Европы, а также прочие нюансы, включая сотрудничество компаний России и Германии.

Российский премьер также рассказал о встрече с председателем правительства Словении, где обсуждались вопросы взаимного экономического сотрудничества. В беседе с коллегой из Норвегии стороны беседовали о «северном взаимодействии», морском праве и охране окружающей среды.

Кроме того, Медведев провел встречи с премьерами Болгарии и Камбоджи.

«Был целый ряд и других рабочих контактов», — сказал премьер.

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Автор: Арсений Аскольский
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