Глава Минобороны РФ прибыл в Сингапур

Глава Министерства обороны России прибыл с рабочим визитом в Сингапур в пятницу. Об этом сообщила представителям СМИ рассказала пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская.

Там он примет участие в пятом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, Шойгу планирует провести двусторонние переговоры с сингапурским коллегой Н Эн Хенем.

Ранее, 18-19 октября, министр обороны РФ уже посетил с официальными визитами Монголию и КНР.