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 Глава Минобороны РФ прибыл в Сингапур

Глава Минобороны РФ прибыл в Сингапур
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21:07   19 Октября 2018
Россия

Глава Минобороны РФ прибыл в Сингапур

Глава Минобороны РФ прибыл в Сингапур

Глава Министерства обороны России прибыл с рабочим визитом в Сингапур в пятницу. Об этом сообщила представителям СМИ рассказала пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская.

Там он примет участие в пятом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, Шойгу планирует провести двусторонние переговоры с сингапурским коллегой Н Эн Хенем.

Ранее, 18-19 октября, министр обороны РФ уже посетил с официальными визитами Монголию и КНР.

 

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Автор: Алла Ларионова
#шойгу #сингапур #асеан

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