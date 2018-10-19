Финляндия отправила за решетку евроскептика, который не верил в троллей

Тролль в этой истории был. Но для суда он выставил себя пострадавшим.

Такие методы борьбы с инакомыслием не поняли даже в Британии. Статью про решение финского суда «Би-би-си» поместила на главную сайта: «Финн получил 22 месяца тюрьмы за пророссийскую травлю».

Финна, который получил 22 месяца тюрьмы и штраф в 136 тысяч евро, ­зовут Илья Яничкин. Он – владелец журнала c кричащим названием MV-Lehti (в переводе на английский WTF-paper – прим. ИА «Политика Сегодня»). Финские СМИ считают его издание рупором евроскептиков, а значит ультраправым, что не совсем корректно для страны, где вторая по популярности партия – «Истинные финны», которая тоже против мигрантов, но за русскоязычных.

Не такие уж и ультравзгляды. Судя по последним парламентским выборам, их разделяют 17,5% жителей страны тысячи озер.

Кроме Ильи Яничкина наказание за «пророссийскую травлю» получил и известный защитник русскоязычных семей от финских органов опеки Йохан Бекман. Ему дали год условно и 22 тысячи евро штрафа. Решение суда он будет обжаловать, сам процесс называет политическим.

«Нас наказывают за то, что мы критикуем власти и мейнстрим-журналистов, которые просто пропагандисты НАТО», – пояснил условно осужденный «Политике Сегодня».

Бекмана и Яничкина наказали за травлю журналиста государственного холдинга Yle (аналог российского ВГТРК – прим. ред) Джессики Аро. Таковой суд счел интервью Бекмана русскоязычному СМИ, в котором он назвал Аро «помощницей американо-прибалтийских спецслужб», и мем про поиски русской подлодки в Балтийском море, выложенный в Твиттер.

Преступление Яничкина серьезнее. На страницах MV-Lehti выкладывались документы из полиции про задержание Аро с наркотиками и высмеивались ее расследования. Преимущественно одно. То, что она считает делом своей жизни - поиск «русских троллей» в финском сегменте интернета.

Борьбу троллям на родине Туве Янссон Аро объявила в 2015 году, вернувшись из Петербурга. Почему-то журналист предположила, что у русских бойцов информационного фронта должны быть интересы в стране тысячи озер и прекрасное знание финского, который в отличие от английского даже не принадлежит к семейству индоевропейских языков.

Предположение переросло в веру, которая никак не могла найти подтверждений. И за таковыми журналист обратилась к читателям. Опубликовала телефон и адрес почты, куда можно слать доказательства. Вместо доказательств Аро получила кипу шуток о себе, часть из которых оказалась за гранью.

«Это позор журналистики», - прокомментировал ее поиски представитель финского парламента Питер Сарамо.

Бывший финский дипломат и судья, работавший в арбитраже по спорам между Ираном и США в Гааге, представителем Совета Европы в Боснии и Герцеговине, Питер Иискола и вовсе не сдержался и опубликовал фото журналистки рядом с символом НАТО, стилизованным под свастику.

Все это потом Аро включила в свою статью иллюстрациями, как ее преследуют «русские тролли».

Материал о самой войне в финском сегменте интернета тоже вышел. В бойцы информационного фронта в нем Аро записала всех, кто придерживается пророссийских взглядов. Таковые, что неудивительно, журналист нашла на странице в Facebook, которую официально ведет Посольство России в Финляндии.

Также прокремлевские записи присутствовали на форуме русских эмигрантов и в комментариях читателей на сайтах финских СМИ. И пусть владельцы ресурсов, которые в голове у журналиста атаковала виртуальная армия из-за рубежа, и сомневались, что посетители их сайтов ненастоящие, Аро верила во «вмешательство».

Поиски «русского следа» после победы Дональда Трампа открыли дорогу журналисту на сессии международных структур. Интервью у Аро берут международные СМИ. Среди них и признанная иноагентом в России радио «Свобода». Именно там сейчас работает тот самый журналист, чье расследование стало отправной точкой для поисков русских троллей в Финляндии, что помнит Аро.

Тот журналист, чей материал вдохновил Аро на командировку в Россию в далеком 2015-ом, имеет неоднозначную репутацию в профессиональных кругах. В свое время его уволили из независимого издания за материал о тайной встрече чиновников, на которой он забыл включить диктофон. И тем самым оставил редакцию без каких-либо доказательств. Он устроился в другое – оппозиционное. И запомнился там не столько своими материалами, сколько попытками покинуть Россию. Однажды он даже пришел просить политическое убежище в консульство США, сообщив, что ему угрожают убийством. Повод серьезный.

Ему ответили, со слов коллег: «Ок. Собирай вещи».

На что услышали: «Сейчас не могу. Может через полгода? Диплом защитить нужно».

В США он так не уехал. Работает в Праге.

Что касается Джессики Аро, то ее карьера в зените. Финансовое положение выглядит безоблачным. Еще до суда ей удалось собрать 30 тысяч евро на книгу об «империи троллей». Плюс потенциальные 158 тысяч евро, выигранные в суде. И как приятный бонус - элита евроскептиков, усомнившихся в ее сказках, обезглавлена.

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