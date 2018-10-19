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Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

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20:50   19 Октября 2018
Россия

Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Отношения России и Евросоюза абсолютно деградировали, что не ведет ни к чему хорошему.

Такое заявление по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем сделал российский премьер Дмитрий Медведев. Он рассказал, что в рамках саммита АСЕМ поговорил с председателем Еврокомиссии Юнкером и сказал ему, то что «и так хорошо известно».

«Просто хотел акцентировать внимание на то, что текущие отношения России и Евросоюза абсолютно деградировали, взаимоотношений между Европейской комиссией и правительством РФ, не говоря уже на саммитах на высшем уровне, уже несколько лет нет», — сообщил Медведев.

По словам российского премьера, отношения между министрами РФ и стран ЕС тоже осложнены, что не ведет ни к чему хорошему. Медведев подчеркнул, что отношения с Евросоюзом ценны для России и выразил надежду, что стороны смогут в будущем изменить характер взаимодействий.

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Автор: Арсений Аскольский
#ес #рф #медведев #асем

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