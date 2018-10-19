Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук и депутаты от партии «Оппозиционный блок» в Раде требуют отставки правительства Владимира Гройсмана. Причиной для этого служит решение украинского кабинета министров во главе с премьером повысить цену на газ для граждан сразу на 23,5%.

«Этим решением кабинет министров Гройсмана подписал себе приговор», — приводит пресс-служба Медведчука в пятницу его заявление.

По его словам, правительство довело страну до краха. Медведчук также напомнил, что с 2013 года тариф на газ для населения уже увеличился на 1180%.