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Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

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Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

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20:37   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук и депутаты от партии «Оппозиционный блок» в Раде требуют отставки правительства Владимира Гройсмана. Причиной для этого служит решение украинского кабинета министров во главе с премьером повысить цену на газ для граждан сразу на 23,5%.

«Этим решением кабинет министров Гройсмана подписал себе приговор», — приводит пресс-служба Медведчука в пятницу его заявление.

По его словам, правительство довело страну до краха. Медведчук также напомнил, что с 2013 года тариф на газ для населения уже увеличился на 1180%.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #отставка #правительство

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