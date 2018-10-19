Суд арестовал до 15 декабря первого вице-мэра Сочи

Басманный суд столицы отправил под арест до 15 декабря бывшего вице-мэра Сочи Сергея Юрина. Он обвиняется в коррупции.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря», — огласила решение судья.

Защита Юрина просила избрать ему меру пресечения, которая не связана с арестом, в качестве залога до двух миллионов рублей или домашнего ареста в Москве.

Вместе с бывшим вице-мэром суд арестовал других фигурантов дела — замдиректора правового управления администрации Сочи Андрея Левентюка, замдиректора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александра Иванова, замгендиректора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова, адвокатов Николая Гребенюка и Алексея Литвинова.

Учредитель мануфактуры «Юг» Игорь Строганов обвиняется в даче взятки, он тоже арестован.