Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев

Общий объем потерь Евросоюза от санкций против РФ — около 100 миллиардов евро. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Европа-Азия» (АСЕМ).

Глава правительства по итогам переговоров с премьером Бельгии Шарлем Мишелем подчеркнул, что ограничительные меры замедляют развитие не только России, но и Евросоюза.

«Общий объем потерь Европейского союза, который посчитали, составляет порядка 100 миллиардов евро», — заявил Медведев.

Председатель Евросовета Дональд Туск по итогам саммита заявил, что страны-участники АСЕМ подтвердили приверженность международным правилам, что является главным результатом форума.