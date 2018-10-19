Мы в соц.сетях:
Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев
Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

 Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине

Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине
Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

 Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы
Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев
Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

 Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине

Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине
Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

 Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы
20:26   19 Октября 2018
Россия

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев

Общий объем потерь Евросоюза от санкций против РФ — около 100 миллиардов евро. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Европа-Азия» (АСЕМ).

Глава правительства по итогам переговоров с премьером Бельгии Шарлем Мишелем подчеркнул, что ограничительные меры замедляют развитие не только России, но и Евросоюза.

«Общий объем потерь Европейского союза, который посчитали, составляет порядка 100 миллиардов евро», — заявил Медведев.

Председатель Евросовета Дональд Туск по итогам саммита заявил, что страны-участники АСЕМ подтвердили приверженность международным правилам, что является главным результатом форума.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #ес #санкции #медведев #асем

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...