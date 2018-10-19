Норвегия освободила Бочкарева без объяснений

«Политика Сегодня» не знает, почему молчит норвежская полиция, но догадывается, отчего так немногословна семья ранее подозреваемого в шпионаже сотрудника Совета Федерации.

Вчера, 18 октября, глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что задержанный в Осло по подозрению в шпионаже IT-советник ведомства Михаил Бочкарев скоро окажется на свободе. В пятницу, 19 октября, так и произошло.

Суд Осло отклонил требование следствия об аресте россиянина. Бочкарев на свободе, поскольку за две недели технических экспертиз оборудования Сторинга (законодательный орган Норвегии – прим.ред.) обнаружить каких-либо следов взлома или таких попыток не удалось.

«Заключение суда исчерпывающим образом подтверждает нашу позицию о том, что арест Бочкарева - абсолютно нелепая провокация и реальных причин и, соответственно, доказательств для предъявления ему обвинений нет», – говорится в опубликованном по завершении заседания суда пресс-релизе Совета Федерации.

В разговоре с норвежским изданием NRK Бочкарев заявил, что теперь хочет лишь одного: скорее вернуться домой.

«Победил разум и это не может не радовать», – воскликнул он.

Дело закрыто. Чиновник возвращается на родину. Тем не менее, темных пятен в истории с его задержанием меньше не стало. Норвежские правоохранители подозревали, что сотрудник Совета Федерации пытался взломать сеть в парламенте. Эксперты Израиля, США и России объясняли, что для этого Бочкарев должен был придти в здание со стремянкой.

Полиция Норвегии игнорировала вопросы ИА «Политика Сегодня». Сторинг не смог предоставить скриншоты или видео с камер наблюдения. Узнать удалось лишь то, что видеоматериалы существуют и прикреплены к делу. В пресс-службе парламента вопрос предложили переадресовать местному Минюсту.

Молчали не только в Норвегии, но и в России. Жена обвиняемого, его сыновья, а также его ближайшие друзья избегали общения: не отвечали вовсе, блокировали в социальных сетях или делали вид, что не знают его.

Старые коллеги Бочкарева охотнее вступили в диалог. Рассказали, чем он занимался семь лет назад:

«С 2011 года я с ним не общалась, и даже до сих пор не понимала, что новости о шпионах как-то связаны с моими мимолетным знакомым», – написала Ольга Шерстова, с которой Бочкарев работал в Иркутске.

Она же показала скриншот переписки с Бочкаревым того времени. Ничего криминального. Только рабочие вопросы.

«Он приезжал в Иркутск, поддерживал с коллегами базу данных участников Байкальского экономического форума. В меру общительный, немного стеснительный, насколько я помню. Как видите из сообщений, после мероприятия не общались. Они занимались базой данных, я не знаю, от Совфеда или это была частная компания. Совфед был одним из организаторов мероприятия, так что это могли быть оба варианта. Если что, проверкой базы данных ФСО и ФСБ занимались отдельные люди, не эти ребята. Они выполняли только техническую работу, формировали списки. Таблички. Столбец добавить, переместить, вывести в результаты поиска. База данных участников - фамилия, имя, должность, место работы, страна, дата прибытия- отъезда, место проживания, в каких круглых столах участвует, форма оплаты участия. К этим данным у всего штаба был доступ», – рассказала коллега Бочкарева.

Помимо этого «Политике Сегодня» удалось получить комментарий старой знакомой россиянина, которая живет в Новосибирске:

«Виделась с ним очень давно и общалась тоже. Для меня новость, что его арестовали в Осло. Я даже и не знаю, как это прокомментировать. Этот человек из моего детства, больше ничего не могу рассказать, увы. Может будет эффективнее обратиться к его семье. Я помню его из детства как хорошего дядечку», – сказала Юлия Руденко, подруга Бочкарева во «ВКонтакте».

Семья Бочкаревых проживает в Тверском районе Москвы. Около станции метро «Новослободская». Дом находится за забором, двор под охраной. В каждом подъезде консьерж. Попасть внутрь без ключа невозможно, корреспондента спасло удостоверение и пресс-карта. О гостях охрану и консьержа предупреждают заранее, с собой нужно иметь паспорт.

Застать жену Бочкарева так и не удалось. Она сменила место жительства. Незадолго до ареста мужа. В квартире проживает ее сестра, которая общаться с журналистами не жаждет.

Закрытость семьи задержанного в Норвегии сотрудника Совета Федерации объяснила его подруга.

«Чем меньше будет копания в его личной жизни, тем лучше семье, а расследованию это не поможет. Все друзья берегут покой семьи», – написала Галина Панова.

Позже женщина добавила, что такая позиция была избрана семьей после публикации радиостанции «Свобода» (американский иноагент, спонсируется Конгрессом США – прим.ред.) под названием «Беспроводной шпион. Что известно о задержанном в Норвегии россиянине». В роли спикера в данной статье выступает украинский эксперт по кибербезопасности. Он заявил, что хакерские атаки, в которых обвинили россиянина, являются распространенным явлением при «бизнес-разборках». Помимо этого журналисты «Свободы» без обращения к родственникам опубликовали все данные, которые им удалось найти в сети, включая снимки из семейного архива.

Испуганная столь агрессивной публикацией женщина от встречи отказалась.

Существует и другая версия, почему семья Бочкарева игнорирует СМИ. Один из сыновей близок к известным в России акционистам «Pussy Riot» и другим видным представителям оппозиции. Ничего криминального в этом нет. Как и повода для гордости, впрочем.