Мы в соц.сетях:
Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев
Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

 Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине

Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине
Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

 Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы
Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Медведев заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев

Объем потерь ЕС от антироссийских санкций составляет 100 миллиардов евро — Медведев
Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

Подписали себе приговор: оппозиция на Украине требует отставки правительства

 Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине

Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине
Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

 Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы
20:11   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине

Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине

Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине. Об этом в пятницу сообщает офис украинского омбудсмена.

Прокуратура Украины заявила ранее о передаче российского судна «Норд» национальному агентству Украины по розыску и управления активами, которые были получены от коррупционных и других преступлений​​​. Отмечалось, что это решение приняли для сохранения денег, выделенных из казны на содержание судна в порту.

 Личные вещи моряков, находившиеся на борту «Норда», описаны. По ним составлен соответствующий акт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#украина #общество #норд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...