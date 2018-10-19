Российское судно «Норд» выставят на аукцион на Украине. Об этом в пятницу сообщает офис украинского омбудсмена.

Прокуратура Украины заявила ранее о передаче российского судна «Норд» национальному агентству Украины по розыску и управления активами, которые были получены от коррупционных и других преступлений​​​. Отмечалось, что это решение приняли для сохранения денег, выделенных из казны на содержание судна в порту.

Личные вещи моряков, находившиеся на борту «Норда», описаны. По ним составлен соответствующий акт.