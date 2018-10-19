 Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Город Алеппо подвергся минометным ударам со стороны радикальных исламистов. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате погиб мирный житель города, еще 11 человек получили ранения. Между тем, в районах Аль-Бреж и Аль-Сулеймания Алеппо военные инженеры Сирийской арабской армии (САА) продолжают уничтожать мины и боеприпасы, оставленные джихадистами.

Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по поселению Ас-Суса в провинции Дейр- эз-Зор. По данным Telegram-канала @aheey555, под огнем оказалась мечеть Аль-Осман. В результате удара погибли и пострадали десятки мирных жителей.

Тем временем, отдельные группы запрещенного в России «Исламского государства» напали на позиции Демократических сил Сирии в окрестностях населенного пункта Хаджин.

Радикальные исламисты из группировки «Тахрир аш-Шам» (создана выходцами из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры») обстреляли позиции правительственной армии Сирии на юго-востоке провинции Идлиб. В ответ САА открыла огонь по опорным пунктам джихадистов в районе поселения Ум аль-Халахиль, передает источник @MasarPressNet в Twitter.

Также из военных источников в Twitter стало известно, что вернулся домой фельдшер, которого несколько недель похитили неизвестные в Идлибе.

Нескольких мирных жителей населенного пункта Мурек на севере провинции Хама арестовали террористы «Тахрир аш-Шам», сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Также джихадисты нанесли удар по позициям правительственных войск САР в этом регионе. В ответ Сирийская арабская армия открыла огонь по расположениям боевиков в окрестностях Аль-Латамины, передает @SteeleM35085377 в Twitter.