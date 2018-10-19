Следователи проверяют данные о пытках заключенного в ИК-17 Красноярска

Региональные следователи проверяют информацию о пытках заключенного колонии №17 Красноярска, которую ранее опубликовал в соцсетях фонд «Общественный вердикт».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по Красноярскому краю.

«Проводим тщательную, объективную, всестороннюю проверку​​​. Запрошено видео с камер наблюдения, опрашиваются сотрудники ГУФСИН и осужденный», — сказал источник.

Ранее информацию о пытках заключенного Сулима Битаева сотрудниками ИК-17 на странице во «Вконтакте» опубликовал фонд «Общественный вердикт». По данным организации, заключенного били в пах, пытали электрошокером, угрожали изнасиловать и убить, инсценировав суицид.

Фонд также сообщил, что Битаев порезал живот и руки для привлечения внимания, его отправили в больницу тюрьмы. «Общественный вердикт» направил данные на проверку в Следком.

Общественники также заявили, что камера оснащена видеонаблюдением, а у сотрудников ИК были видеорегистраторы. В региональном управлении ФСИН обещали позже дать официальный комментарий.