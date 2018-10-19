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РФ ждет от Норвегии извинений за ложные обвинения Бочкарева в шпионаже

РФ ждет от Норвегии извинений за ложные обвинения Бочкарева в шпионаже

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело
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19:20   19 Октября 2018
Россия

РФ ждет от Норвегии извинений за ложные обвинения Бочкарева в шпионаже

РФ ждет от Норвегии извинений за ложные обвинения Бочкарева в шпионаже

Москва ждет от Осло официальных извинений за ложные обвинения сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева в шпионаже. Об этом сообщает МИД РФ в распространенном в пятницу комментарии.

«С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес М. А. Бочкарева обвинений в шпионаже. Ожидаем официальных извинений от норвежской стороны», — говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что Бочкарев собирается вылететь в Москву 20 октября.

Бочкарева задержали 21 сентября в аэропорту Осло. СМИ Запада сообщали, что его подозревают в незаконной информационной деятельности.

Сотрудника Софведа освободили из тюрьмы 19 октября. Сейчас он находится на территории посольства РФ в Норвегии. Дипломаты оказывают Бочкареву необходимое содействие, уточнили в МИД.

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Автор: Арсений Аскольский
#мид рф #норвегия #осло #бочкарев

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