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После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело
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18:59   19 Октября 2018
Россия

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Ленобласти возбудило уголовное дело по факту взрыва на заводе пиротехники в Гатчине под Петербургом.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Уточняется, что дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В пятницу на территории завода «Авангард» в Гатчинском районе прогремел взрыв на складе пиротехники, произошло возгорание. Один из находящихся в здании сотрудников скончался на месте, шестеро доставлены в больницу. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

На место инцидента выехал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Создан оперативный штаб, обстоятельства и количество жертв устанавливаются.

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Автор: Арсений Аскольский
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