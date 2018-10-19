После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Ленобласти возбудило уголовное дело по факту взрыва на заводе пиротехники в Гатчине под Петербургом.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Уточняется, что дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В пятницу на территории завода «Авангард» в Гатчинском районе прогремел взрыв на складе пиротехники, произошло возгорание. Один из находящихся в здании сотрудников скончался на месте, шестеро доставлены в больницу. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

На место инцидента выехал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Создан оперативный штаб, обстоятельства и количество жертв устанавливаются.