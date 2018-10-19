Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Более полусотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа. Об этом в пятницу сообщило местное министерство здравоохранения. Отмечается, что среди раненых есть 70-летняя женщина и журналист.

Выступления продолжают полугодовую череду митингов «Великого марша возвращения», в которых участвует большое количество жителей анклава. Особо большое число людей акции собирают по пятницам.