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Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

Сирия последние новости. Десятки жителей Дейр-эз-Зора погибли при ударе коалиции, боевики арестовали нескольких человек в Хаме

 Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы
19:25   19 Октября 2018
Весь мир

Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Более полусотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа. Об этом в пятницу сообщило местное министерство здравоохранения. Отмечается, что среди раненых есть 70-летняя женщина и журналист.

Выступления продолжают полугодовую череду митингов «Великого марша возвращения», в которых участвует большое количество жителей анклава. Особо большое число людей акции собирают по пятницам.

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Автор: Алла Ларионова
#палестина #израиль #сектор газа

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