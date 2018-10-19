Стоимость нефти эталонных марок уверенно растет в ходе пятничных торгов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18:05 по Москве выросли на 1,16, что составляет 1,46%. В настоящее время они торгуются на уровне 80,45 долларов за один баррель.

Однако по результатам недели котировки WTI зафиксируют снижение из-за ожиданий, что увеличение товарных запасов и добычи в США увеличит предложение на рынке.