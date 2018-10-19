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РФ ждет от Норвегии извинений за ложные обвинения Бочкарева в шпионаже

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело
Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть

Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть
Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

 Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

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18:42   19 Октября 2018
Весь мир

Цена одного барреля нефти Brent поднялась до 80,5 доллара

Цена одного барреля нефти Brent поднялась до 80,5 доллара

Стоимость нефти эталонных марок уверенно растет в ходе пятничных торгов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18:05 по Москве выросли на 1,16, что составляет 1,46%. В настоящее время они торгуются на уровне 80,45 долларов за один баррель.

Однако по результатам недели котировки WTI зафиксируют снижение из-за ожиданий, что увеличение товарных запасов и добычи в США увеличит предложение на рынке.

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Автор: Алла Ларионова
#экономика #нефть #торги

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