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 Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

РФ ждет от Норвегии извинений за ложные обвинения Бочкарева в шпионаже

РФ ждет от Норвегии извинений за ложные обвинения Бочкарева в шпионаже

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело
Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

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Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

 Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

18:42   19 Октября 2018
Весь мир

Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

Американский атомный авианосец «Гарри Трумэн» впервые за 27 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику.

Об этом сообщает ВМС США в своем Twitter-аккаунте. Корабль «Гарри Трумэн» направляется на север вдоль побережья Норвегии. Его сопровождают боевые корабли восьмой авианосной ударной группы.

До сегодняшнего дня американский авианосец заходил в Арктику в район Норвежского моря в сентябре 1991 года. Тогда корабль участвовал в учениях North Star.

«Гарри Трумэн» прибыл к норвежскому побережью для учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец 2018»). Они станут самыми масштабными с момента завершения Холодной войны.

Британские СМИ сообщают, что в ходе учения военные отработают операцию объединенных сил НАТО по отражению нападения со стороны РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#нато #авианосец #арктика #вмс сша

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