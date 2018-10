Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

Американский атомный авианосец «Гарри Трумэн» впервые за 27 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику.

Об этом сообщает ВМС США в своем Twitter-аккаунте. Корабль «Гарри Трумэн» направляется на север вдоль побережья Норвегии. Его сопровождают боевые корабли восьмой авианосной ударной группы.

#USNavy aircraft carrier @USSHARRYSTRUMAN continues to maintain #NavyReadiness in #NorthSea, while also fostering cooperative efforts with regional allies and partners during deployment in @USNavyEurope area of operations. #NavyPartnerships pic.twitter.com/rmfjDJgTjr