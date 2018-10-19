Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

Американский атомный авианосец «Гарри Трумэн» впервые за 27 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику.

Об этом сообщает ВМС США в своем Twitter-аккаунте. Корабль «Гарри Трумэн» направляется на север вдоль побережья Норвегии. Его сопровождают боевые корабли восьмой авианосной ударной группы.

До сегодняшнего дня американский авианосец заходил в Арктику в район Норвежского моря в сентябре 1991 года. Тогда корабль участвовал в учениях North Star.

«Гарри Трумэн» прибыл к норвежскому побережью для учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец 2018»). Они станут самыми масштабными с момента завершения Холодной войны.

Британские СМИ сообщают, что в ходе учения военные отработают операцию объединенных сил НАТО по отражению нападения со стороны РФ.