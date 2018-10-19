Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

Украинское государство изъяло российское судно «Норд» в «уплату средств, потраченных на содержание в порту», сообщила так называемая прокуратура Автономной Республики Крым.

По информации украинской прокуратуры, «Норд» изъяли, чтобы сохранить бюджетные деньги, которые Киев расходует на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск». «Норд» передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, которые получили от коррупционных и других преступлений.

Украинская прокуратура в четверг, 4 октября, направила в киевский Апелляционный суд обвинительное заключение в отношении капитана «Норда». Украина обвинила капитана российского судна во въезде на «временно оккупированную территорию» с целью промышленного вылова рыбы. У моряков российские паспорта, однако Киев считает их гражданами Украины, которые проживают в Крыму.