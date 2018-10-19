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После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело
Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть

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Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

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18:25   19 Октября 2018
Россия

Видео с места взрыва на заводе пиротехники под Петербургом опубликовано в Сети

Видео с места взрыва на заводе пиротехники под Петербургом опубликовано в Сети

Очевидцы запечатлели последствия взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. Видеоролик опубликован РИА Новости.

На кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся над домами.

Ранее стало известно, что на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине произошел взрыв. На момент ЧП в здании находились пять человек, двое из них погибли.

Здание завода полностью разрушено, обломки кровли перекрыли железнодорожные пути. Расположенные поблизости жилые дома в безопасности.

На место инцидента выехал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Создан оперативный штаб, обстоятельства и количество жертв устанавливаются.

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Автор: Арсений Аскольский
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