Видео с места взрыва на заводе пиротехники под Петербургом опубликовано в Сети

Очевидцы запечатлели последствия взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. Видеоролик опубликован РИА Новости.

На кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся над домами.

Ранее стало известно, что на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине произошел взрыв. На момент ЧП в здании находились пять человек, двое из них погибли.

Здание завода полностью разрушено, обломки кровли перекрыли железнодорожные пути. Расположенные поблизости жилые дома в безопасности.

На место инцидента выехал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Создан оперативный штаб, обстоятельства и количество жертв устанавливаются.