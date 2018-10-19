Видео с места взрыва на заводе пиротехники под Петербургом опубликовано в Сети
Очевидцы запечатлели последствия взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. Видеоролик опубликован РИА Новости.
На кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся над домами.
Ранее стало известно, что на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине произошел взрыв. На момент ЧП в здании находились пять человек, двое из них погибли.
Здание завода полностью разрушено, обломки кровли перекрыли железнодорожные пути. Расположенные поблизости жилые дома в безопасности.
На место инцидента выехал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Создан оперативный штаб, обстоятельства и количество жертв устанавливаются.