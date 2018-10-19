Наводнение в Тунисе унесло жизни минимум пяти человек

Проливные дожди в Тунисе вызвали очередное наводнение, из-за которого погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает газета Youm7.

Кроме того, стихия сильно повредила инфраструктуру. По данным местных СМИ, в результате сильных дождей пострадали десятки тысяч жителей.

Отмечается, что в провинции провинции Надор пропал без вести шестилетний ребенок.

Министерство сельского хозяйства страны рекомендовало фермерам обеспечить защиту скота, не оставлять их без присмотра и вывести из долин. Ведомство также подчеркнуло, что сельскохозяйственная техника и оборудование помещены в безопасные места вдали от канализации.