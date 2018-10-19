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РФ ждет от Норвегии извинений за ложные обвинения Бочкарева в шпионаже

РФ ждет от Норвегии извинений за ложные обвинения Бочкарева в шпионаже

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело
Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть

Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть
Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе Газы

 Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

Авианосец США впервые с 1991 года вошел в Арктику

18:14   19 Октября 2018
Весь мир

Наводнение в Тунисе унесло жизни минимум пяти человек

Наводнение в Тунисе унесло жизни минимум пяти человек

Проливные дожди в Тунисе вызвали очередное наводнение, из-за которого погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает газета Youm7.

Кроме того, стихия сильно повредила инфраструктуру. По данным местных СМИ, в результате сильных дождей пострадали десятки тысяч жителей.

Отмечается, что в провинции  провинции Надор пропал без вести шестилетний ребенок.

Министерство сельского хозяйства страны рекомендовало фермерам обеспечить защиту скота, не оставлять их без присмотра и вывести из долин. Ведомство также подчеркнуло, что сельскохозяйственная техника и оборудование помещены в безопасные места вдали от канализации.

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Автор: Арсений Аскольский
#чп #наводнение #дожди #тунис

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