Асад обсудил с делегацией РФ формирование конституционной комиссии Сирии

Сирийский лидер Башар Асад в пятницу, 19 октября, принял спецпредставителя президента РФ по САР Александра Лаврентьева, заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина и сопровождающую их делегацию.

Президент САР обсудил с российской делегацией ситуацию в стране и формирование сирийской конституционной комиссии. По его словам, некоторые региональные и западные страны продолжают вмешиваться во внутренние дела САР и «давят» на сирийцев, пытаясь навязать свою волю.

«Такое помешает любому прогрессу», — добавил Асад.

Дамаск сотрудничает с теми, кто реально готов искоренять терроризм и восстанавливать стабильность, соблюдая права, гарантированные международными конвенциями, сказал президент Сирии делегации РФ.

Основная задача сирийского правительства — вернуть беженцев. Асад обсудил с российской делегацией возвращение сирийцев, которые вынужденно покинули страну из-за войны.