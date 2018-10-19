Асад обсудил с делегацией РФ формирование конституционной комиссии Сирии
Сирийский лидер Башар Асад в пятницу, 19 октября, принял спецпредставителя президента РФ по САР Александра Лаврентьева, заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина и сопровождающую их делегацию.
Президент САР обсудил с российской делегацией ситуацию в стране и формирование сирийской конституционной комиссии. По его словам, некоторые региональные и западные страны продолжают вмешиваться во внутренние дела САР и «давят» на сирийцев, пытаясь навязать свою волю.
«Такое помешает любому прогрессу», — добавил Асад.
Дамаск сотрудничает с теми, кто реально готов искоренять терроризм и восстанавливать стабильность, соблюдая права, гарантированные международными конвенциями, сказал президент Сирии делегации РФ.
Основная задача сирийского правительства — вернуть беженцев. Асад обсудил с российской делегацией возвращение сирийцев, которые вынужденно покинули страну из-за войны.
الرئيس #الأسد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى #سورية ألكسندر #لافرنتييف وسيرغي #فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق لهما. pic.twitter.com/rzpFEv0DLc— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 19 октября 2018 г.