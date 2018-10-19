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После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело

После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело
Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

Украинская прокуратура изъяла российское судно «Норд»

Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть

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18:03   19 Октября 2018
Весь мир

Асад обсудил с делегацией РФ формирование конституционной комиссии Сирии

Асад обсудил с делегацией РФ формирование конституционной комиссии Сирии

Сирийский лидер Башар Асад в пятницу, 19 октября, принял спецпредставителя президента РФ по САР Александра Лаврентьева,  заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина и сопровождающую их делегацию.

Президент САР обсудил с российской делегацией ситуацию в стране и формирование сирийской конституционной комиссии. По его словам, некоторые региональные и западные страны продолжают вмешиваться во внутренние дела САР и «давят» на сирийцев, пытаясь навязать свою волю.

 «Такое помешает любому прогрессу», — добавил Асад. 

Дамаск сотрудничает с теми, кто реально готов искоренять терроризм и восстанавливать стабильность, соблюдая права, гарантированные международными конвенциями, сказал президент Сирии делегации РФ.

Основная задача сирийского правительства — вернуть беженцев. Асад обсудил с российской делегацией возвращение сирийцев, которые вынужденно покинули страну из-за войны. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #асад #общество

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