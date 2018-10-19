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Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть

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17:52   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть

Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть

Украинский премьер Владимир Гройсман сообщил о единогласном решении Кабмина повысить с 1 ноября 2018 года цены на газ для жителей страны на 23,5%.

Об этом Гройсман заявил на заседании Кабмина, который был посвящен вопросу превышения цен на газ для украинцев.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров», — цитирует премьера Интерфакс.

По словам Гройсмана, украинское правительство долгое время вело переговоры с Международным валютным фондом для снятия вопроса повышения цены на газ с повестки дня сотрудничества с МВФ. Премьер рассказал, что цена изначально могла быть повышена на 60%, но удалось достичь компромисса в виде 23,5%.

Киев в рамках сотрудничества с ММВ взял обязательство отказаться от спецобязательств (PSO) и перейти к рыночным ценам. При этом летом и осенью прошлого года решил их не выполнять. Сейчас вопрос цен на газ для украинцев — ключевой для возобновления финансирования со стороны Фонда.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #газ #кабмин #повышение

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