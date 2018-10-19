Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть

Украинский премьер Владимир Гройсман сообщил о единогласном решении Кабмина повысить с 1 ноября 2018 года цены на газ для жителей страны на 23,5%.

Об этом Гройсман заявил на заседании Кабмина, который был посвящен вопросу превышения цен на газ для украинцев.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров», — цитирует премьера Интерфакс.

По словам Гройсмана, украинское правительство долгое время вело переговоры с Международным валютным фондом для снятия вопроса повышения цены на газ с повестки дня сотрудничества с МВФ. Премьер рассказал, что цена изначально могла быть повышена на 60%, но удалось достичь компромисса в виде 23,5%.

Киев в рамках сотрудничества с ММВ взял обязательство отказаться от спецобязательств (PSO) и перейти к рыночным ценам. При этом летом и осенью прошлого года решил их не выполнять. Сейчас вопрос цен на газ для украинцев — ключевой для возобновления финансирования со стороны Фонда.