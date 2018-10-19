Двух пострадавших при взрыве в Гатчине достали из-под завала

После взрыва на заводе пиротехники в Гатчине двоих пострадавших уже доставили в больницу. Одна из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ИА «Политика сегодня» сообщил информированный источник в экстренных службах. В настоящее время на месте происшествия находятся семь машин скорой помощи.

Неподалеку от завода горят три припаркованных автомобиля. Согласно предварительным данным, еще двоих пострадавших удалось достать из-под завала.