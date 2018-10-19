Состав ВМФ в 2019 году пополнят подлодки «Князь Владимир» и «Казань»

Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что в 2019 году в состав ВМФ поступят атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань» — головные крейсеры проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

В сообщении указано, что судостроительный комплекс «Севмаш» серийно производит подводные лодки проектов в соответствии с параметрами Государственной программы вооружений. Головные крейсеры находятся на стадии испытаний.

Пресс-служба отметила, что для контроля за выполнением госзаказа заместитель главы ведомства Алексей Криворучко организовал совещание с судостроительным комплексом в Северодвинске. Там замглавы «проверил организацию и ход выполнения предприятием государственных контрактов, посетил заводской музей, цеха, ознакомился с ходом работ на строящихся атомных подводных лодках и проходящем модернизацию крейсере «Адмирал Нахимов», сообщили в Минобороны.