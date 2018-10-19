Взрыв прогремел на заводе в Ленобласти, есть раненые

Взрыв прогремел на заводе пиротехники «Авангард» в Ленинградской области. Об этом ИА «Политика сегодня» сообщил источник в экстренных службах. Известно, что взрывом было повреждено два цеха по производству петард. Пока неизвестно, есть ли жертвы.

Обломками кровли перерыта железная дорога. Помимо экстренных служб на место выехали сотрудники транспортной полиции.

Точно известно о двух пострадавших. Кроме того, трое человек сейчас находятся под завалами, один из них ребенок.