Туск назвал главный итог саммита АСЕМ в Брюсселе
Участники форума «Азия — Европа» подтвердили приверженность международным правилам, что стало главным итогом саммита АСЕМ в Брюсселе, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
По его словам, главы государств и правительств из 51 страны Азии и Европы плодотворно дискутировали и открыто обменивались мнениями. Дональд Туск добавил, что участники АСЕМ договорились поддержать правила международного порядка.
«И это самый важный сигнал этого саммита», — добавил Туск.
Председатель ЕС отметил, что участники саммита не сошлись во мнениях по многим вопросам, но «общее важнее любого разногласия». Туск поблагодарил лидеров стран и правительств за участие в форуме «Азия — Европа».
Chair’s Statement adopted. ‘Global Partners for Global Challenges’. https://t.co/1WlQzr0ZsA#ASEM12 pic.twitter.com/nHSU7EStIU— Donald Tusk (@eucopresident) 19 октября 2018 г.