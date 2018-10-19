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17:29   19 Октября 2018
Общество

Туск назвал главный итог саммита АСЕМ в Брюсселе

Туск назвал главный итог саммита АСЕМ в Брюсселе

Участники форума «Азия — Европа» подтвердили приверженность международным правилам, что стало главным итогом саммита АСЕМ в Брюсселе, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

По его словам, главы государств и правительств из 51 страны Азии и Европы плодотворно дискутировали и открыто обменивались мнениями. Дональд Туск добавил, что участники АСЕМ договорились поддержать правила международного порядка.

«И это самый важный сигнал этого саммита», — добавил Туск.

Председатель ЕС отметил, что участники саммита не сошлись во мнениях по многим вопросам, но «общее важнее любого разногласия». Туск поблагодарил лидеров стран и правительств за участие в форуме «Азия — Европа».

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Автор: Анатолий Кубарев
#саммит #туск #общество #асем

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