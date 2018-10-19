Более 20 миллиардов долларов по внешнему долгу компании РФ могут погасить до конца 2018 года

Центральный Банк заявил, что фактические платежи по внешнему долгу компаний России могут составить 20,8 миллиардов долларов IV квартале 2018 года. А в I квартале 2019 года — десять с половиной миллиардов долларов.

С учетом процентов сумма увеличится до 21,8 и 10,7 миллиардов долларов в кварталах 2018 и 2019 годов соответственно. В сообщении указано, что обычно наибольшие объемы выплат приходятся на декабрь. Однако большая часть финансовых активов пролонгируется и рефинансируется.

Банк России привел статистику по займам внутри группы. Так в текущем году доля погашения долга составит один процент в октябре, три процента в ноябре и 39 процентов в декабре. В первых месяцах 2019 года объем будет нулевым, а на март придется шесть процентов.

Центробанк указал, что погашение, «с учетом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний», в IV квартале 2018 года будут равны аналогичному периоду 2017 года. А выплаты в I квартале 2019 года уменьшатся почти вдвое, в сравнении с аналогичный периодом текущего года.