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 Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом был техническим — МЧС

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом был техническим — МЧС
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17:07   19 Октября 2018
Весь мир

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться 29 ноября в Аргентине

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться 29 ноября в Аргентине

Вашингтон и Пекин достигли предварительной договоренности о встрече лидеров в конце ноября на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, пишет в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся за день до саммита, 29 ноября. Это станет первая встреча лидеров с тех пор, как вспыхнула двусторонняя торговая война.

Однако пока ни Вашингтон, ни Пекин не подтверждали детали возможной встречи Трампа и Цзиньпина в Аргентине. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 19 октября рассказал, что Китай и США сейчас «ведут контакты друг с другом».

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Автор: Юлия Халус
#сша #g20 #политика #китай #весь мир

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