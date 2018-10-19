Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться 29 ноября в Аргентине

Вашингтон и Пекин достигли предварительной договоренности о встрече лидеров в конце ноября на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, пишет в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся за день до саммита, 29 ноября. Это станет первая встреча лидеров с тех пор, как вспыхнула двусторонняя торговая война.

Однако пока ни Вашингтон, ни Пекин не подтверждали детали возможной встречи Трампа и Цзиньпина в Аргентине. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 19 октября рассказал, что Китай и США сейчас «ведут контакты друг с другом».