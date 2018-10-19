Вучич рассчитывает, на понимание США неприятия Сербией создания армии в Косово

Президент Сербии Александр Вучич высказал заместителю помощника главы Госдепа США Мэттью Палмеру надежду на то, что американская сторона поймет неприятие Белградом формирования армии самопровозглашенной республики Косово.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики накануне в первом чтении большинством приняли пакет документов о переформировании Сил безопасности Косово в Вооруженные силы республики. При этом перед оглашением результатов голосования члены партии «Сербский список» покинули зал заседаний.