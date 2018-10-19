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Двух пострадавших при взрыве в Гатчине достали из-под завала

 Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом был техническим — МЧС

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом был техническим — МЧС
Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ для населения почти на четверть

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17:09   19 Октября 2018
Весь мир

Вучич рассчитывает, на понимание США неприятия Сербией создания армии в Косово

Вучич рассчитывает, на понимание США неприятия Сербией создания армии в Косово

Президент Сербии Александр Вучич высказал заместителю помощника главы Госдепа США Мэттью Палмеру надежду на то, что американская сторона поймет неприятие Белградом формирования армии самопровозглашенной республики Косово.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики накануне в первом чтении большинством приняли пакет документов о переформировании Сил безопасности Косово в Вооруженные силы республики. При этом перед оглашением результатов голосования члены партии «Сербский список» покинули зал заседаний.

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Автор: Алла Ларионова
#сербия #косово #вучич

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