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 Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом был техническим — МЧС

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом был техническим — МЧС
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16:56   19 Октября 2018
Россия

Замглавы МИД РФ обсудил с послом ЕС сотрудничество Москвы и Брюсселя

Замглавы МИД РФ обсудил с послом ЕС сотрудничество Москвы и Брюсселя

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов встретился с послом Европейского союза в РФ Маркусом Эдерером в пятницу, 19 октября. Титов и Эдерер обсудили график предстоящих контактов РФ-ЕС, а также затронули ключевые международные проблемы.

По информации министерства иностранных дел РФ, Титов и Эдерер обсудили не только актуальные аспекты ситуации на европейском континенте, но и двусторонний диалог российской стороны с Евросоюзом.

Замглавы МИД РФ рассмотрел с послом ЕС график предстоящих контактов в рамках политического диалога Москвы и Брюсселя. Титов и Эдерер подчеркнули, что динамику сотрудничества РФ с Европейским союзом нужно поддерживать.  Россия и страны-члены ЕС совместно противодействуют общим вызовам и угрозам.

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Автор: Анатолий Кубарев
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