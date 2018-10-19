Основной целью для кибермошенников стали люди от 28 до 40 лет — ЦБ

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центрального Банка Артем Сычев заявил, что среди клиентов банков основной целью для атаки киберпреступников стали люди возрастом от 28 до 40 лет.

Он напомнил, что сетевые мошенники раньше всегда пользовались цифровой неграмотностью пожилых людей. Однако они научились «распознавать мошенников и давать им достойный отпор». Кибермошенники выбрали новую цель — людей 28–40 лет. Замдиректора объяснил, что россияне этого возраста «совершенно по-другому относятся к информационным технологиям, они чересчур им доверяют».

Сычев заверил, что Банк России уделит больше внимание для этой категории граждан во время разъяснительной работы. Он также указал, что необходимо обратить внимание молодежи на проблему, так как они доверяют технологиям еще больше, но не понимают принцип работы.