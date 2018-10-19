ЦИК оценит слова боксеров и женщин, испугавшихся единственного кандидата

КПРФ пока не жаловалась на незаконную агитацию в Хакасии. Памфилова посоветовала республиканским коллегам провести выборы так, чтобы «комар носа не подточил».

Избирательная комиссия республики Хакасия отозвала иск против выдвижения единственного кандидата в губернаторы от КПРФ Валентина Коновалова, так как заявление поступило несвоевременно. Об этом «Политике Сегодня» сообщил начальник отдела общественных связей и информации комиссии Дмитрий Кирсанов.

«Иск был отозван, потому что истек срок отмены регистрации по данным обстоятельствам. Это означает, что срок, когда могла быть обжалована регистрация Валентина Олеговича Коновалова по обстоятельствам, которые были указаны в протесте прокуратуры, он истек», - объяснил он.

Формальным поводом для снятия кандидатуры Коновалова служили неправильно оформленные документы. Российская Федерация на бумаге превратилась в «Российкую». Региональная комиссия обратила внимание на ошибку уже после первого тура выборов, когда Коновалов набрал 44,81% против 32,42% у своего главного конкурента Виктора Зимина, который управлял республикой с 2009 года.

Почему коммунисту сразу не указали на орфографическую оплошность, представитель комиссии предложил выяснить у председателя Александра Чуманина («Политике Сегодня» не удалось оперативно с ним связаться).

«Не могу сказать, потому что я не член рабочей группы. Этим занимались отдельные люди. Прокомментировать этот вопрос могут руководители комиссии», - сказал Кирсанов.

Помимо Конвалова и Зимина на губернаторский пост претендовали справедливоросс Андрей Филягин и представитель «Партии Роста» Александр Мяхар. Первый тур принес Филягину 11,23%, Мяхару – 6,6% голосов. Оба изъявили желание продолжить борьбу во втором туре, когда снялся Зимин, внезапно сославшись на ухудшение здоровья (справку никто не видел), но что-то пошло не так.

Эсер Филягин осознал, что люди голосовали не за него, а против действующего губернатора. Позже сошел с дистанции и либерал Мяхар. Объяснил, что «накал страстей достиг апогея», а в таких условиях граждане не может сделать осознанный и взвешенный выбор. Впрочем, претензий к последнему сопернику Коновалова у местного избиркома нет.

«Мяхар снялся по условиям, когда никаких обстоятельств он не должен указывать. Закон предусматривает, что до пяти дней он может сняться спокойно. Он этим правом воспользовался. А Филягин указал в заявлении «по вынуждающим обстоятельствам». Что за обстоятельства я не знаю», - оставил вопрос открытым Кирсанов.

Второй тур выборов главы Хакасии состоится 11 ноября. Для республики эти выборы уникальны, потому что в бюллетене будет только один кандидат и графа против всех, которая пропала в середине 2000-х. Чтобы победить, единственному кандидату нужно набрать не менее 50% голосов избирателей. Коновалов, как и его сторонники, в победе не сомневается.

«Мы неоднократно заявляли, что сниматься мы не будем. Избиратели верят в нас, мы их не подведем», - сказал он журналистам в минувший понедельник.

Сценарий с выдвижением единственного красного кандидата устраивает не всех. На страницах республиканской газеты «Хакасия», которая увеличила еженедельный тираж с 20 тысяч до 170 тысяч экземпляров, публикуют голоса несогласных. Против выборов без альтернативы высказались лидеры местных молодежных общественных организаций, спортсмены, ветеран-афганец и «Лига Хакасских женщин». В редакции издания «Политике Сегодня» подтвердили информацию о двух тиражах – 180 и 170 тысяч экземпляров, которые выходили в течение двух недель.

«Это специальные выпуски по поводу выборов», - объяснила собеседник агентства.

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшин «Политике Сегодня» сообщил, что КПРФ не жаловалась на незаконную агитацию в Хакасии.

«Критика выборов без выбора не является агитацией. – объяснил он.- Призыв приходить или не приходить на выборы по нашему законодательству агитацией не является. А если это действие будет оценено, как предвыборная агитация, она должна оплачиваться из избирательного фонда. В данном случае фонда кандидата против всех нет, потому что физически нет такого кандидата. Если в СМИ будут агитировать против, то это, видимо, будет расценено, как агитация с нарушением законодательства. Но собака зарыта в деталях. Нужно рассматривать каждый сюжет отдельно».

Глава ЦИК Элла Памфилова надеется, что республиканский избирком проведет второй тур так, чтобы «комар носа не подточил» и хотя бы частично реабилитируется за промахи в первом туре. Об этом она заявила накануне на заседании ЦИК и добавила, что центр будет «контролировать каждый шаг» республиканских коллег.